Judo Milli Takımı'nın 2 sporcusu, olimpiyatlara Palandöken'de hazırlanıyor - Son Dakika
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Judo Milli Takımı'nın 2 sporcusu, olimpiyatlara Palandöken'de hazırlanıyor

03.08.2022 10:59
Judo Milli Takımı'nın 2 sporcusu, olimpiyatlara Palandöken'de hazırlanıyor

JUDO Milli Takımı sporcuları Bilal Çiloğlu ile Ahmet Şahin Kaba, şampiyonalar ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Palandöken'de hazırlanıyor.

JUDO Milli Takımı sporcuları Bilal Çiloğlu ile Ahmet Şahin Kaba, şampiyonalar ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Palandöken'de hazırlanıyor. İki yıl önceki olimpiyatlarda derece elde edemeyen Judo Milli Takımı kaptanı Bilal Çiloğlu "Tokyo 2020'de bitmeyen bir hikayem var, onu 2024'de tamamlamak istiyorum" dedi.

Judo Milli Takımı sporcuları Bilal Çiloğlu ile Ahmet Şahin Kaba, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımında kamp yapıyor. Teknik direktör Hüseyin Üstündağ'ın hazırladığı kondisyon programıyla sporcular günde 7 saat idman gerçekleştiriyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 aydır milli takımdan uzak olduğunu ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Judo Milli Takım kaptanı Bilal Çiloğlu, dünya şampiyonası öncesi kuvvet ve kondisyon eksikliğini tamamladığını söyledi. Vücudunun çok iyi durumda olduğunu belirten Çiloğlu, 2 yıl önce Tokyo'da yapılan olimpiyatlarda dereceyi kıl payı kaçırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum kampıyla eski kuvvetime geri dönüp judo antrenmanlarındaki eksiğimi tamamlayarak tekrar müsabakalara, şampiyonalara dönmeyi planlıyorum. Judoya başlayalı 14 yıl oldu. Bütün kategorilerde madalyalar kazandım. En alt kategorilerden beri milli takımlardayım. Şu anda A Milli Takım kaptanıyım. Olimpiyat oyunlarında yarıştım. Avrupa, dünya madalyaları kazandım. Olimpiyat oyunlarında madalya alamadım ama çok yakındım. Orada bitmeyen bir hikaye var. Bunu da tamamlamak için 2024 olimpiyatları bizim için ana hedefimiz. Oraya giderken de bu yolculukta dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları birçok müsabakalar var. Buralarda en iyi sonuçları alıp artık olimpiyatta hem judomuzun yaklaşık çeyrek asırlık madalya hasretini, hem de bizlerin en büyük hedefi olan olimpiyat madalyasını artık ülkemize kazandırmak istiyoruz."

Avrupa şampiyonluğu, dünya 3'üncülüğü, Akdeniz oyunlarında 2'ncilik ve birçok uluslararası başarı elde eden Ahmet Şahin Kaba, antrenmanların yorucu geçtiğini dile getirerek, "Her milli sporcular gibi tabi ki benim de hedefim olimpiyatta madalya almak. Burada daha çok dağ kondisyonu, ağırlık olarak halat ve lastik çekme şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Günde 2 ya da 3 antrenman yaparak toplam 7 saat çalışıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Ahmet Şahin, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Judo Milli Takımı'nın 2 sporcusu, olimpiyatlara Palandöken'de hazırlanıyor - Son Dakika

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