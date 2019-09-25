Son Dakika Haberleri: Judoda şampiyon olan Figen Ögel, Manisa'nın gururu oldu
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Judoda şampiyon olan Figen Ögel, Manisa'nın gururu oldu

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ümitler Balkan Şampiyonu olan sporcuları Milli Judocu Fidan Ögel'i kutladı.

Judoda şampiyon olan Figen Ögel, Manisa'nın gururu oldu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye spor, Ümitler Balkan Şampiyonu olan sporcuları Milli Judocu Fidan Ögel'i kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Judo Branşı Sorumlusu Tanju Balatlı yaptığı açıklamada, Balkan Judo Federasyonu tarafından 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda sporcuları Fidan Ögel'in 63 kiloda şampiyon olduğunu kaydetti.

Balkan şampiyonasına 10 ülkeden 200'ün üzerinde sporcu katıldığını belirten Balatlı şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tüm spor branşlarına büyük önem veriyoruz. Sporcularımız da bu noktada verdiğimiz desteği karşılıksız bırakmıyorlar. Son olarak Balkan şampiyonu olan kızımız Fidan Ögel'i yürekten kutluyoruz."

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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