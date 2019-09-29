Judoda ümitler, karma takımda dünya üçüncüsü oldu

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda son olarak karma takımlar karşılaşmaları yapıldı. Türkiye, Brezilya ile yaptığı bronz madalya mücadelesinden 4-3 galip ayrılarak üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası karma takımlar karşılaşmalarında ik turu bay geçen milli takım çeyrek finalde Moğolistan ile karşılaştı. Bu mücadelede Ayten Mediha Yeksan, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Münir Ertuğ'dan oluşan ay-yıldızlılar, 4-0'lık galibiyet elde ederek yarı finalist oldu.

Japonya ile yapılan yarı final müsabakasında Münir Ertuğ, Muhammed Ali Demirel ve Habibe Afyonlu'nun galibiyetleriyle durumu 3-3'e taşıyan milli takım, altın skor karşılaşmasında yenilince bronz madalya maçına kaldı.

Bronz madalya mücadelesinde ise Brezilya karşısında 3-0 geriye düşen takımımız Mumahhed Ali Demirel, Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek ile 3-3 eşitliği yakaladı. Altın skor müsabakasında Muhammed Ali Demirel rakibini yenince tatamiden 4-3 galibiyetle ayrılan Türkiye, dünya üçüncüsü oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ JUDOCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda takım olarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları ve kadınlar +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda karma takım müsabakalarında dünya üçüncüsü olan milli takımımızı ve +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü kutluyorum. Gençlerimizin gelecek organizasyonlarda şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı dinlettireceğine gönülden inanıyor, elde edilen bu kıymetli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."