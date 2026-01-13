Julio Iglesias'a Cinsel Taciz Suçlaması - Son Dakika
Julio Iglesias'a Cinsel Taciz Suçlaması

13.01.2026 16:16
İki eski çalışanı, Julio Iglesias'ı cinsel taciz ve saldırı ile suçladı, yasal işlem başlattılar.

İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, 2 eski kadın çalışanı tarafından cinsel taciz ve saldırı ile suçlandı.

İspanya'da El Diario ve ABD'de Univision Noticias adlı İspanyolca yayın yapan iki gazetede çıkan haberlerde, biri ev hizmetlisi, diğeri fizyoterapist olan iki kadın, "Julio Iglesias için çalıştıkları dönemde İspanyol şarkıcı tarafından cinsel taciz ve saldırıya uğradıklarını" iddia etti.

Olayların, 2021'de Julio Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve İspanya'daki evlerinde yaşandığı, eski çalışanların ellerindeki iş belgelerini, fotoğrafları, kayıtları, WhatsApp mesajlarını, arama kayıtlarını ve göçmenlik izinleri için yaptığı başvuruları bu ülkelerdeki yetkililere teslim ederek, yasal girişimde bulundukları ifade edildi.

Her iki kadının verdikleri demeçte, 82 yaşındaki Julio Iglesias'ı, cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerinin hem de diğer çalışanları sistematik olarak iş yerinde aşağılamakla suçladı.

Haberde imzası bulunan 5 gazeteci, şarkıcının kendisiyle veya yasal temsilcileriyle iletişime geçme girişimlerine olumlu yanıt alamadıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

