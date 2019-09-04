Son Dakika Haberleri: Justin Bieber 'ağır uyuşturucu kullanması'nın suçlusunu buldu!
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Justin Bieber 'ağır uyuşturucu kullanması'nın suçlusunu buldu!

1 saat önce

Justin Bieber, ilk gençlik dönemlerinde kadınlara saygısızca davranmasını ve aşırı miktarda uyuşturucu kullanmasını henüz çocukken ünlü olmasına bağladı.

Justin Bieber, ilk gençlik dönemlerinde kadınlara saygısızca davranmasını ve aşırı miktarda uyuşturucu kullanmasını henüz çocukken ünlü olmasına bağladı.

Justin Bieber, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:01 
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