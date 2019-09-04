Justin Bieber 'ağır uyuşturucu kullanması'nın suçlusunu buldu!

Justin Bieber , ilk gençlik dönemlerinde kadınlara saygısızca davranmasını ve aşırı miktarda uyuşturucu kullanmasını henüz çocukken ünlü olmasına bağladı.

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"Dünyanın en nefret edilen insanı" olarak damgalanan Justin Bieber, Instagram'dan duygusal paylaşım yaptı