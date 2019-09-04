Justin Bieber 'ağır uyuşturucu kullanması'nın suçlusunu buldu!
1 saat önce
Justin Bieber, ilk gençlik dönemlerinde kadınlara saygısızca davranmasını ve aşırı miktarda uyuşturucu kullanmasını henüz çocukken ünlü olmasına bağladı.
Justin Bieber, ilk gençlik dönemlerinde kadınlara saygısızca davranmasını ve aşırı miktarda uyuşturucu kullanmasını henüz çocukken ünlü olmasına bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:01
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