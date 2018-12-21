Juventus'tan 408 milyon euroluk sponsorluk anlaşması
6 saat önce
İtalyan ekibi, Adidas markası ile sponsorluk anlaşmasını 408 milyon euro karşılığında Haziran 2027'ye kadar uzattı.
İtalyan ekibi, Adidas
markası ile sponsorluk anlaşmasını 408 milyon euro karşılığında Haziran 2027'ye kadar uzattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:08
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