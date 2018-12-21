Son Dakika Haberleri: Juventus'tan 408 milyon euroluk sponsorluk anlaşması

Juventus'tan 408 milyon euroluk sponsorluk anlaşması

6 saat önce

İtalyan ekibi, Adidas markası ile sponsorluk anlaşmasını 408 milyon euro karşılığında Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Juventus'tan 408 milyon euroluk sponsorluk anlaşması, System.String[]
İtalyan ekibi, Adidas markası ile sponsorluk anlaşmasını 408 milyon euro karşılığında Haziran 2027'ye kadar uzattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:08 

Adidas, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Pepe'nin Boşluğunu Medhi Benatia ile Dolduracak! TMSF'den "Cem Uzan Paris'te Davayı Kazandı" Haberlerine Yalanlama Geldi

ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım Tartışma Yaratan Çekiliş Görüntülerine, Milli Piyango'dan Açıklama: Tesadüf
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:01:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus'tan 408 milyon euroluk sponsorluk anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]