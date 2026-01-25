Juventus'tan En Nesyri Transferinde Gelişme - Son Dakika
Juventus'tan En Nesyri Transferinde Gelişme

25.01.2026 20:28
Juventus, Youssef En Nesyri'nin transfer görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin transferiyle ilgili görüşmelerin askıya alındığını söyledi.

Ligde Napoli ile oynadıkları maç öncesinde Sky Sports'a konuşan Chiellini, "Oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi, bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki İtalyan futbol adamı, "Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
