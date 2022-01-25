JWA Dubai açılış töreninin jürileri açıklandı - Son Dakika

Orta Doğu'da artan değerli taş ve mücevher ticaretinin öne-mini vurgulamak amacıyla JWA Dubai açılış seremonisi için jürileri seçti.

IMJ ve IEG tarafından düzenlenen birinci JWA Dubai panelinin açılış seremonisi için jüri üyeleri seçildi. 21 Şubat Pazar günü JGT Dubai'de düzenlenecek ödül tö-reninin jürileri; JWA Kurucu su ve Yönetim Kurulu Üyesi Letitia Chow, İşletme Koçu ve Stratejik Danışman Nirupa Bhatt, DMCC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ahmed Bin Sulayem, CIBJO Başkanı Gaetano Cavalieri ve İtalyan Fuar Grubu S.P.A (IEG) Küresel Fuar Direktörü Marco Carniello oldu. Ödül töreni jüri paneline ise Bhatt ve Bin Sulayem, ana jüriler olarak başkanlık yapacak.

Letitia Chow, "Çeşitli endüstri uzmanlarının JWA Dubai jüri paneline katılmasını desteklemek bizim için bir onur. Bölgenin filizlenen ticaretine büyük oranda kat-kıda bulunan bireylerin ve şirketlerin başarılarını tanımaya hazırız."

Nirupa Bhatt, "Orta Doğu, yerel ve uluslararası tüketicileri içeren çok benzersiz ve ilginç bir bölge. JWA takımını bu inanılmaz işletmelerin başarılarını onurlan-dırmak adına JWA Dubai'yi başlattıkları için tebrik etmek istiyorum" dedi.

Ahmed Bin Sulayem, "BAE'de ilgi çeken JWA Dubai'nin jürilerini davet etmek ve birinci kalite mücevher sektörünün getirdiği fırsatlara erişmek inanılmaz büyük bir onur" diye konuştu.

Gaetano Cavalieri ise, "Yirmi yıldan daha kısa bir sürede Dubai, Orta Doğunun küresel ticarette en önemli pazarlardan biri haline gelmesi gibi adı tasarım mü-kemmeliyeti ile eş değer hale gelen bir şehir olarak endüstride kilit yenilikçiler-den biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Marco Carniello da, "Dubai, Orta Doğu ve ötesinde mücevher alanında stratejik bir geçiş alanı olarak büyümeye devam ediyor. Ticaret etkinliklerini düzenlemek de günümüzde endüstride edindiği bu rolü onaylıyor" şeklinde konuştu