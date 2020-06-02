K-Pet Ligleri'nde maç programları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 18 Haziran'da başlayacak Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçların programını açıkladı. Sezonun geri kalanında 5 futbolcu değişikliği hakkının da uygulamaya konulacağı ifade edildi.



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 18 Haziran'da başlayacak liglerin programları ilan edildi. Açıklamada ayrıca 5 futbolcu değiştirme uygulamasıyla ilgili olarak ise, "IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geriye kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir" denildi.



Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nın yarı final ilk maçları da 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Kupa eşleşmeleri 4 Haziran Perşembe günü çekilecek kura ile belirlenecek.



K-Pet Süper Lig'in 23. ve 24. haftası ile K-Pet 1. Lig'in 23. haftasının programı şöyle:



K-PET Süper Lig



23. hafta



18 Haziran Perşembe



Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol



Binatlı - Gençlik Gücü TSK



19 Haziran Cuma



Yenicami - Düzkaya KOSK



Hamitköy - Mağusa Türk Gücü



20 Haziran Cumartesi



Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK



Gönyeli - Çetinkaya TSK



Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu



21 Haziran Pazar



Lefke - Cihangir GSK



24. Hafta



26 Haziran Cuma



Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK



Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK



27 Haziran 2020 Cumartesi



Düzkaya KOSK - Binatlı YSK



Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK



Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova



28 Haziran Pazar



Cihangir GSK - Yenicami AK



Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği



Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK



K-PET 1. Lig



23. Hafta



20 Haziran Cumartesi



Mesarya - Esentepe KKSK



Dörtyol - L. Gençler Birliği SK



Lapta - Görneç KSK



Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar TSK



Maraş - Girne Halk Evi



Yalova - Çanakkale TSK



Ozanköy - Karşıyaka ASK - İSTANBUL