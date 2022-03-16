KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi - Son Dakika
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KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi

16.03.2022 09:42
KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi

KAAN projesi kapsamında Erzurum'da il merkezi ve ilçeler dahil özel güvenlik görevlisi, genel kolluk personeli ve meslek yüksekokulu öğrencisi olmak üzere 2 bin 752 kişiye eğitim verildi.

KAAN projesi kapsamında Erzurum'da il merkezi ve ilçeler dahil özel güvenlik görevlisi, genel kolluk personeli ve meslek yüksekokulu öğrencisi olmak üzere 2 bin 752 kişiye eğitim verildi.

Erzurum'da 2 Mart 2020 tarihinde hayata geçirilen KAAN Projesi çalışmaları çerçevesinde izni verilen yerlerde görevli özel güvenlik personelinin proje kapsamına alınmasına yönelik olarak Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in katılımıyla 2 bin 184 Özel Güvenlik Görevlisi, 107 Özel Güvenlik Yöneticisi/Sorumlusu, 418 Genel Kolluk personeli ve 43 Meslek Yüksekokulu öğrencisi olarak toplamda 2 bin 752 kişiye Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Yakup Usta ve 1.Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Asım Dursun tarafından "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN) Yenileme Eğitimi" verildi.

Bu eğitim kapsamında Polis Başmüfettişlerince özellikle "Özel Güvenlik Hukuku" eğitimi verilerek genel kolluk ve özel güvenlik personelinin yetkileri dahilinde nasıl hareket etmeleri husussunda gerekli bilgiler verildi. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerinde görevli rütbeli personellerce Erzurum geneli hakkında bilgilendirme amaçlı sunumlar yapıldı.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce de "KAAN EGM mobil uygulaması" hakkında tanıtımlar yapılarak; aktif çalışan özel güvenlik görevlileri tarafından uygulamanın cep telefonlarına mobil marketlerden (App Store, Google Play) ücretsiz olarak indirilerek kullanılması yönünde bilgilendirmeler yapıldı. - ERZURUM

KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi
KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi
KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi

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Güvenlik Görevlisi, Levent Tuncer, Erzurum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi - Son Dakika


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