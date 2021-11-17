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Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel - Son Dakika

Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel

17.11.2021 21:54

Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleleri, sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşünün arasından süzülen suyun manzarasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleleri, sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşünün arasından süzülen suyun manzarasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Kabaceviz Şelaleleri Samsun'a 32 km, Çarşamba ilçesine 16 km uzaklıkta bulunuyor. Bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olan Kabaceviz Şelaleleri'nde yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen su, sonbahar mevsiminde kızıl ve sarı renge bürünen ağaçların arasından süzülüyor. Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan Kabaceviz Şelaleleri'ni görebilmek için doğaseverlerin zorlu bir yolculuğu göze alması gerekiyor. Piknik, dağcılık, trekking yapmak isteyen kişilerin ilgi odağı olan Kabaceviz Şelaleleri fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez mekanı haline geldi.

Uzun yıllar Kabaceviz Mahallesi'nde yaşayan Kamil Uzun, "Şelalemiz çok güzel. Bakımı yoktu. Burayı çakılla yaptılar, kumladılar, yaptılar. Herkes şimdi rahat gidip geliyor. Doğa güzelliği çok başka. Duyan gelsin baksın. Noksanını tamamlasın. Devlet büyüklerimizden şunu bekliyorum; burayı değerlendirsinler. Buranın değerini bilsinler. Sonbahar havasında güzel. Daha önce su yoktu ama şimdi bol. Daha temiz. Göller var burada. İnsanlar piknik yapmaya geliyor. Geçen de geldi 2 kişi buraya çadır kurdu. Sabaha kadar yattılar" dedi.

Kabaceviz Şelaleleri'ne gezmeye gelen Metin Özgür ise, "Ben genelde İstanbul'da yaşıyorum. Yazları veya sonbaharlarda burası daha güzel. Aileler genellikle gezmek için geliyorlar. Biz de yazları, sonbaharları gezmek için geliyoruz. Doğa ile iç içe bir yer. Şuan fotoğraf için en güzel zamanlar. Yapraklar yerlere düştüğü için güzel manzaralar oluyor" diye konuştu.

Doğal güzelliğiyle de gözlere hitap eden şelale konuklarını bekliyor.

Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel
Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel
Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel
Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel

Bir Başka Güzel, Çarşamba, Sonbahar, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel - Son Dakika


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