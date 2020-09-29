Kabala Mahallesinde içme suyu kuyusu için sondaj çalışması başlatıldı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kabala Mahallesinin içme suyu sıkıntısını çözmek için kuyu açıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje İnşaat ve Yatırım Daire Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesine içme suyu temini için çalışmalar başlatıldı. 3 gündür devam eden çalışmalar neticesinde 415 metre derinliğe ulaşıldı.

Kısa zamanda bitirilmesi hedeflenen içme suyu kuyusuna incelemelerin ardından dalgıç bırakılacak. Dicle EDAŞ'ın yapacağı çalışmalardan sonra, mahalle sakinlerine su verilecek.