Kabe'de 7 sonra ilk cemaatle namaz - Son Dakika

Kabe'de 7 sonra ilk cemaatle namaz
19.10.2020 10:00
Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ibadetlerin ardından 7 ay sonra ilk kez cemaatle namaz kılındı.
Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ibadetlerin ardından 7 ay sonra ilk kez cemaatle namaz kılındı.
Suudi Arabistan'da, Kabe-i Muazzama'nın da içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da, Covid-19 önlemleri sebebiyle 7 ay ara verilen cemaatle namaz, yeniden başladı. Kabe-i Muazzama'da 7 ay sonra tekrar cemaat saf tuttu, namaz kıldı.Öte yandan, Harameyn Başkanlığı olarak bilinen ve Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ile Medine kentindeki Mescid-i Nebevi'den sorumlu olan kurumun Twitter hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında ise Mescid-i Haram'da saf tutarak sabah namazını eda eden Müslümanların fotoğraflarına yer verdi.
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