Kabil'de iki bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil'in 5 ve 8'inci bölgelerinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de peş peşe düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

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