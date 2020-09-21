Kabil'de iki bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil'in 5 ve 8'inci bölgelerinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Faramarz, saldırılarda 1 çocuğun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:51 - Kaynak: AA
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