Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede, trafolardan kablo hırsızlığı yapana şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, Niğde- Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan C.B, E.T. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, M.K'nın dört ayrı suçtan arandığı öğrenildi.



Ele geçirilen çalıntı malzemelere el konuldu. - NİĞDE