Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

36 dakika önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede, trafolardan kablo hırsızlığı yapana şüphelilere yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, Niğde- Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan C.B, E.T. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, M.K'nın dört ayrı suçtan arandığı öğrenildi.


Ele geçirilen çalıntı malzemelere el konuldu. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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