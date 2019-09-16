Son Dakika Haberleri: Kablo hırsızları tutuklandı
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Kablo hırsızları tutuklandı

1 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.


Ulukışla ilçesi Niğde- Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen C.B, E.T. ve M.K, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


C.B, E.T. ve M.K, 13 Eylül'de trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanmıştı. - NİĞDE

Ulukışla, Adana, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
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