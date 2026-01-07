Kablo Hırsızlarına Operasyon: 14 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kablo Hırsızlarına Operasyon: 14 Gözaltı

Kablo Hırsızlarına Operasyon: 14 Gözaltı
07.01.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’da 5 ilde kablo hırsızlığı yapan 14 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilde 7 farklı adresten kablo çalan 14 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Son dönemlerde farklı illerde kamuya ait altyapıyı ve vatandaşlara ait iş yerlerini hedef alan kablo hırsızlarına yönelik çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. 5 ilde 7 farklı adreste meydana gelen kablo hırsızlığı olayları ile bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile çalıntı kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan H.D., E.S., R.Ç., V.D.,Y.D. ve M.G., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kablo Hırsızlarına Operasyon: 14 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:41:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kablo Hırsızlarına Operasyon: 14 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.