Kabo Verde'de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'i aşılandı - Son Dakika

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hedef nüfusun yüzde 70'i aşılandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kabo Verde Başbakanı Ulisses Correia e Silva, Afrika'da 2'nci Turizm Yatırımı Küresel Forumu'nun açılışında konuştu.

?Silva, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin en az bir doz Kovid-19 aşısı olduğunu belirterek, hedeflerinin bu oranı yüzde 85'e çıkarmak olduğunu kaydetti.

Sinovac, Biontech ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı ülkede, aşılama kampanyası 19 Mart'ta başlamıştı.

Yeşil Burun Adaları olarak da bilinen Kabo Verde, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alıyor.

Yaklaşık 550 bin nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana 35 bin 739 kişi hastalığa yakalandı, 315 kişi yaşamını yitirdi.