Son Dakika Haberleri: Kaçak Akaryakıtı Satmak İçin Sayaç Yapmış

Kaçak Akaryakıtı Satmak İçin Sayaç Yapmış

26 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kendi yaptığı seyyar pompa ve yakıt sayacıyla kaçak akaryakıt sattığı ileri sürülen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kaçak Akaryakıtı Satmak İçin Sayaç Yapmış, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kendi yaptığı seyyar pompa ve yakıt sayacıyla kaçak akaryakıt sattığı ileri sürülen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, H.C'ye ait madeni yağ ürünleri bulunan iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibini, S.A'ya ait kamyona üzerinde kendisinin yaptığı sayaç bulunan seyyar pompayla kaçak akaryakıt satışı yaparken yakaladı.

İş yerinde yapılan aramada, bin litrelik plastik tanklarda muhafaza edilen bin 930 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekiplerce el konulan kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi! Podyumda Kalçasını Açan Hatice ile Muammer Ketenci Birbirine Girdi Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Akaryakıtı Satmak İçin Sayaç Yapmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]