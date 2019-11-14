Kaçak çay ve sigara operasyonunda 16 gözaltı

Bolu'da jandarma ekiplerinin 3 yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 35 kilogram kaçak çay ve 3 bin 891 adet kaçak sigarayla yakalanan 16 kişi gözaltına alındı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, doğu illerinden İstanbul'a kaçak çay ve sigara taşındığı ihbarını alan Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon düzenlediği kaydedildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde durdurulan 3 yolcu otobüsünde yapılan aramada, 35 kilogram kaçak çay ve 3 bin 891 adet kaçak sigara ele geçirildiği ifade edildi.

Yapılan aramada ele geçirilen kaçak çay ve sigaraya ek koyan jandarma ekiplerinin olayla ilgili 16 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.