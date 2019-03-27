Kaçak Cezaevi Firarisi Ilgın'da Yakalandı
6 dakika önce
Ilgın'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Ilgın
'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Akşehir
Açık Cezaevi'den bir süre önce firar eden hükümlü G. K'nın (29) yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu aranan G.K'nın kentte olduğu bilgisi alan ekipler firarinin kaldığı öğrenilen ikamete operasyon düzenlendi.
Operasyonda G.K, Orhaniye
Mahallesi'ndeki bir evin bahçe kulübesinde gizlenirken yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü yeniden Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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