Son Dakika Haberleri: Kaçak Cezaevi Firarisi Ilgın'da Yakalandı

Kaçak Cezaevi Firarisi Ilgın'da Yakalandı

6 dakika önce

Ilgın'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Kaçak Cezaevi Firarisi Ilgın'da Yakalandı, System.String[]
Ilgın'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşehir Açık Cezaevi'den bir süre önce firar eden hükümlü G. K'nın (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu aranan G.K'nın kentte olduğu bilgisi alan ekipler firarinin kaldığı öğrenilen ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda G.K, Orhaniye Mahallesi'ndeki bir evin bahçe kulübesinde gizlenirken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü yeniden Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Akşehir, Ilgın, Güncel
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