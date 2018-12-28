Kaçak Elektrikle 14,5 Milyon Dolarlık Bitcoin ve Ethereum Ürettiler
1 saat önce
Tayvanlı bir kripto para madencisi 3 milyon dolar değerindeki kaçak elektriği kullanarak Bitcoin ve Ethereum madenciliği yaptığı için suçlandı. Kaçak Elektrik İçin Ekip Oluşturdular Yerel haber kaynağı EBC Dongsen’de yer edinen habere göre Yang soy isimli şüpheli, elektrik çalmak ve bu kaçak elektrikle 14,5 milyon dolar değerindeki kripto para üretmekle suçlanıyor. Yang’ın 100 milyon yuan […]The post Kaçak elektrikle 14,5 milyon dolarlık bitcoin ve ethereum ürettiler appeared first on Enerji Enstitüsü.
Tayvanlı bir kripto para madencisi 3 milyon dolar değerindeki kaçak elektriği kullanarak Bitcoin ve Ethereum
madenciliği yaptığı için suçlandı.
Kaçak Elektrik İçin Ekip Oluşturdular Yerel haber kaynağı EBC Dongsen'de yer edinen habere göre Yang soy isimli şüpheli, elektrik çalmak ve bu kaçak elektrikle 14,5 milyon dolar değerindeki kripto para üretmekle suçlanıyor. Yang'ın 100 milyon yuan değerindeki kripto parayı üretmek için elektrikçilerle organize bir suç şeması oluşturduğu ve kendisine büyük bir kaçak enerji kaynağı oluşturduğu ifade ediliyor.
Tayvan'da elektrik şebekesini yöneten devlet destekli şirket Tayvan Güç Merkezi, raporlarda yer alan verilerdeki olağan dışı durumu fark ederek durumu polise bildirdi ve polisin soruşturma açmasını tetikledi.
The post Kaçak elektrikle 14,5 milyon dolarlık bitcoin ve ethereum ürettiler
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:55
Bitcoin, 2018'de 90 Kez En Düşük Düzeyine Geriledi
Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu
'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi