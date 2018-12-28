Son Dakika Haberleri: Kaçak Elektrikle 14,5 Milyon Dolarlık Bitcoin ve Ethereum Ürettiler

Kaçak Elektrikle 14,5 Milyon Dolarlık Bitcoin ve Ethereum Ürettiler

1 saat önce

Tayvanlı bir kripto para madencisi 3 milyon dolar değerindeki kaçak elektriği kullanarak Bitcoin ve Ethereum madenciliği yaptığı için suçlandı. Kaçak Elektrik İçin Ekip Oluşturdular Yerel haber kaynağı EBC Dongsen’de yer edinen habere göre Yang soy isimli şüpheli, elektrik çalmak ve bu kaçak elektrikle 14,5 milyon dolar değerindeki kripto para üretmekle suçlanıyor. Yang’ın 100 milyon yuan […]The post Kaçak elektrikle 14,5 milyon dolarlık bitcoin ve ethereum ürettiler appeared first on Enerji Enstitüsü.

Kaçak Elektrikle 14,5 Milyon Dolarlık Bitcoin ve Ethereum Ürettiler, System.String[]
Tayvanlı bir kripto para madencisi 3 milyon dolar değerindeki kaçak elektriği kullanarak Bitcoin ve Ethereum madenciliği yaptığı için suçlandı.

Kaçak Elektrik İçin Ekip Oluşturdular Yerel haber kaynağı EBC Dongsen'de yer edinen habere göre Yang soy isimli şüpheli, elektrik çalmak ve bu kaçak elektrikle 14,5 milyon dolar değerindeki kripto para üretmekle suçlanıyor. Yang'ın 100 milyon yuan değerindeki kripto parayı üretmek için elektrikçilerle organize bir suç şeması oluşturduğu ve kendisine büyük bir kaçak enerji kaynağı oluşturduğu ifade ediliyor.

Tayvan'da elektrik şebekesini yöneten devlet destekli şirket Tayvan Güç Merkezi, raporlarda yer alan verilerdeki olağan dışı durumu fark ederek durumu polise bildirdi ve polisin soruşturma açmasını tetikledi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:55 

Ethereum, Sektörel
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