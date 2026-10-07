Kaçak evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı - Son Dakika
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Kaçak evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı

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BURSA’nın Mudanya ilçesinde, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle 2 katlı evi için yıkım kararı alınan Ahmet Kunuk (67), çatıya çıkarak elinde benzin bidonuyla görevlilere direndi. Jandarma ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla çatınan inen Kunuk’a evi boşaltması için ek süre verildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı bulunan 2 katlı evin sahibi Ahmet Kunuk, yıkım için gelen ekiplere direnerek çatıya çıktı. Elinde benzin bidonuyla çatıda beklemeye başlayan ev sahibi için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Kunuk, jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabasının ardından elindeki benzin bidonunu bırakıp, çatıdan indi.

Kunuk’a evi boşaltması için ek süre verildiği öğrenildi. 

Kaynak: DHA
Jandarma3. SayfaMudanyaGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı - Son Dakika
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