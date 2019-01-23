Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Sonrası Yamaçtaki Kaya Parçası Korkutuyor

Kaçak Kazı Sonrası Yamaçtaki Kaya Parçası Korkutuyor

52 dakika önce

Kaçak kazı sonrası yamaçtaki kaya parçası korkutuyor -Mahalle sakinlerinden Hikmet Yaman ise, "Kayanın yuvarlanarak evlerimize zarar vereceğini düşünüyorum.

Kaçak kazı sonrası yamaçtaki kaya parçası korkutuyor
-Mahalle sakinlerinden Hikmet Yaman ise, "Kayanın yuvarlanarak evlerimize zarar vereceğini düşünüyorum. Yetkililerin önlem almalarını istiyorum" dedi.

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları, fındık bahçesine ve çeşmeye zarar verdi.
İlçenin Başköy Mahallesi Meğri semtinde kişi veya kişilerce yapıldığı düşünülen kaçak kazıda yamaçtan kopan kaya parçaları çeşme ve fındık bahçesinde maddi zarara yol açtı. Kayaların yuvarlandığı yamaçta asılı kalan kaya ise vatandaşları korkutuyor.
Başköy Mahalle Muhtarı Halis Aktaş, yamaçtan yuvarlanan kayaların çeşme ve fındık bahçesine zarar verdiğini söyledi.
Birilerinin kaçak kazı yaptığından şüphelendiklerini belirten Aktaş, "Yamaçtan yuvarlanan kayalar çeşme ve fındık bahçesine zarar verdi. Geride kalan bir kaya kütlesi ise büyük tehlike arz ediyor. Kayanın evlere veya başka bir şeylere zarar vermeden biran önce tedbir alınması gerekiyor" dedi.
Mahalle sakinlerinden Hikmet Yaman ise, "Kayanın yuvarlanarak evlerimize zarar vereceğini düşünüyorum. Yetkililerin önlem almalarını istiyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:24 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu Denizli'de Üniversite Öğrencisi 7'nci Kattan Düşerek Öldü

2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:16:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Sonrası Yamaçtaki Kaya Parçası Korkutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]