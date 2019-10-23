Son Dakika Haberleri: Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

33 dakika önce

Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildiADANA - Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket...

Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanında kaçaklığı önlemek için çalışma başlattı. Polis bu sırada bir otomobili şüphelenerek durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada önce arka koltuk kılıf altına gizlenmiş halde, daha sonrada arka tampon içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara buldu.

Olayla ilgili M.K. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşar Esed'den gövde gösterisi! Türkiye sınırında Suriye askerleriyle poz verdi
Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir? Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:01:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]