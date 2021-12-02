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Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya - Son Dakika

Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya

02.12.2021 13:42

Denizli'de uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl ceza alan hükümlü, bir süre devam eden firarının sonrasında evine döndüğü gün yakalandı. Tutuklama kararı sonrası şaşkınlık geçiren hükümlü, "Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim" sözleriyle kendisine sinirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak titiz çalışmalarını sürdürüyor.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Bu çalışmalar kapsamında hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "Hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Sabri G'nin bir sürelik kaçışının ardından yeniden Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki adresine geldiği belirlendi. Sabri G., JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sakladığı adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

KENDİNE KIZDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri döndüğü gün yakalanıp cezaevine gönderilen Sabri G., tutuklama kararının ardından en çok kendisine kızdı. Adliyeden çıkarken halen kararın şokunu yaşayan Sabri G'nin "Ne olduğunu bilmiyorum ben. Ne oldu böyle. Şok oldum ben. Şaşırdım ben. Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim" şeklindeki serzenişleri çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.

JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Süleyman G.'de (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya - Son Dakika
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