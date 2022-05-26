Kaçakçılara jandarma tokadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçakçılara jandarma tokadı

26.05.2022 18:34
Kaçakçılara jandarma tokadı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet dolu makaron, 2 bin 655 adet sahte bandrol ve bin 374 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet dolu makaron, 2 bin 655 adet sahte bandrol ve bin 374 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına iki şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Arifiye ilçesinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, bin 154 kilogram açık ve paketli vaziyette kıyılmış tütün, 563 bin 400 adet boş, 25 bin adet içime hazır dolu makaron, 2 bin 655 adet yapıştırmaya hazır basılmış sahte bandrol ve bin 374 adet muhtelif malzemelerden kesilmiş bandrol ele geçirildi. Depoyu kullandığı tespit edilen H.K. ve A.P. isimli şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaçakçılara jandarma tokadı
Kaçakçılara jandarma tokadı
Kaçakçılara jandarma tokadı
Kaçakçılara jandarma tokadı

YORUMLAR
500
Sakarya'da bir depoda 588 bin 400 makaron yakalandı Sakarya'da bir depoda 588 bin 400 makaron yakalandı 8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı 8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı
Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Arifiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılara jandarma tokadı - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:52:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçakçılara jandarma tokadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement