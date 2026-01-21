Kaçan Alkollü Sürücüye 75 Bin TL Ceza - Son Dakika
3-sayfa

Kaçan Alkollü Sürücüye 75 Bin TL Ceza

21.01.2026 11:34
Eskişehir’de polisten kaçarken yakalanan alkollü sürücüye, toplamda 75 bin 570 TL ceza kesildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ilkinde izini kaybettirdikten 5 gün sonra polisten 2'nci kez de kaçan araç, sürdürülen takip sonucu ele geçirildi. Aracın direksiyonunu yolcu konumundaki kadına vererek otomobilde uyuduğunu iddia eden alkollü sürücüye, farklı maddelerden 75 bin 570 TL ceza uygulandı.

Dün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Muttalip Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü, 10 F 0056 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı. Aracın geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde de 75. Yıl Mahallesi'nde polis tarafından yapılan uygulamada da 'dur' ikazına uymadığı ve ekipleri peşine taktıktan sonra izini kaybettirdiği anlaşıldı. Ekiplerin yine kovalamaya başladığı araç, zaman zaman ters yöne girerek trafiğin güvenliğini hiçe sayarak kaçmaya devam etti. Oldukça hızlı olan araç Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarında izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra tekrar çevre yoluna çıkan otomobil, Bursa istikametinde bir süre kaçtıktan sonra yolda kapama yapılarak durduruldu. Araç, kovalamaca sırasında bir polis aracına da çarparak maddi hasara sebebiyet verdi.

Polisten kaçarken direksiyonu yolcuyla değiştirmiş

Aracın direksiyonunda bir kadının olduğunu gören ekipler şaşırdı. Görgü şahitlerinin iddiasına göre aracı kullandığı iddia edilen S.C. isimli adam, arka koltukta uzanırken bulundu. Ekipler tarafından polis aracına alınan 2 şahıstan kadın olan, korkarak gözyaşları içinde şahısla yeni tanıştığını ve aracı kendisinin kullanmadığını itiraf etti. Daha sonra Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, aracı S.C.'nin kullandığını tespit etti.

"Ben uyuyordum"

Sürücü S.C., polis ekiplerine, "Ben uyuyordum, kalktım suçum neydi" diyerek kendini savundu. Araç sürücünün yapılan alkol muayenesinde 0.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak, sürücü alındığı halde araç kullanmak, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak, tek yönde ters istikamette sürülmesi, 'dur' ikazına uymamak ve kırmızı ışık ihlalinden toplamda 75 bin 570 TL ceza işlem uygulandı. Sürücü işlemleri için emniyete götürülürken, araç çekici yardımıyla çevre yolundan otoparka çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

