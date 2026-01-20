Kaçan Sürücü Çıkmaz Sokakta Yakalandı - Son Dakika
Kaçan Sürücü Çıkmaz Sokakta Yakalandı

Kaçan Sürücü Çıkmaz Sokakta Yakalandı
20.01.2026 03:49
İnegöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometre sonra yakalandı, 40 bin TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından çıkmaz sokakta yakalandı. Otomobil sürücüsü Alaaddin El H.'ye (33) 40 bin 504 TL ceza uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 16 MB 0803 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başlayınca ekipler de peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre süren takip, sürücünün Mahmudiye Mahallesi'ndeki Yaman Çıkmazı Sokak'a girmesiyle sona erdi. Çıkmaz sokakta karşısına duvar çıkan sürücünün kaçacak yeri kalmadı. Yakalanan sürücü ve araçta yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Suriye uyruklu Alaaddin El H.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, sigortasız araç kullanmaktan bin 246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL, ters yönde seyretmekten 11 bin 629 TL ve 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 40 bin 504 TL ceza uygulandı. Araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
