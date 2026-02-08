Kacır ve Hongbin İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
Kacır ve Hongbin İstanbul'da Görüştü

08.02.2026 17:10
Bakan Kacır, Çinli heyetle Türkiye-Çin ilişkilerini güçlendirmek için görüşme yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile İstanbul'da bir araya geldiğini bildirdi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul'da Ren Hongbin ile heyetlerin katılımıyla kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55'inci yılında, ilişkilerimizi güven zemini üzerinde sürdürmek, katma değerli yatırımlarla sanayi ve teknolojide işbirliğimizi derinleştirmek, ortak kazanımı esas alan projelerle ekonomik ilişkilerimize güç katmak, daha dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret ortaklığı tesis etmek için çalışacağız."

Kaynak: AA

