Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi - Son Dakika

Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi

konuştu. Dizi çekimindeki kaçırılma sahnesi terör eylemi zannettiğini belirten Parlak, "Ben ilk olarak olayı terör zannettim. Baktım ki kızı kaçırmaya çalışıyorlar, ben de müdahale ettim. Her vatandaşın bu hassasiyeti göstermesi lazım.

Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi, System.String[]
konuştu. Dizi çekimindeki kaçırılma sahnesi terör eylemi zannettiğini belirten Parlak, "Ben ilk olarak olayı terör zannettim. Baktım ki kızı kaçırmaya çalışıyorlar, ben de müdahale ettim. Her vatandaşın bu hassasiyeti göstermesi lazım. Teröristler kız çocuklarını kaçırıyor, gençler aval aval bakıyor. Ben de 'ne bakıyorsunuz' diyerek tepki gösterdim. Niye ben müdahale ediyorum da siz izliyorsunuz diyerekten tepki gösterdim. Daha sonra kıza 'seni kurtardığım için kendimle gurur duyuyorum' dedim. Olayın ardından kaçırılma eylemini gerçekleştiren oyuncular da gelip benden de özür dilediler" diye konuştu.Parlak, hadisenin sosyal medyada ve haber sitelerinde konu olmasının ardından çevresindeki insanların kendisine telefonla ulaşarak, tebrik ve teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.'BİR AN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'Oyuncu Merve Şen de başta çok şaşırdığını belirterek, "Öncelikle çok şaşırmıştık. Bir an ne olduğunu anlayamadım. Ben farkında olmadan oyuna başka birisi mi dahil oldu diye düşündüm. Çok gerçek bir andı. Çok komikti ama bir yandan da trajikti. Amcayla da sonra konuştuk. Dizi çektiğimizi ifade ederek, kamerayı gösterdim. Bu arada ekip çok uzakta bir yerdeydi. Kamera genel çekiyordu. O yüzden sanırım kamerayı görmedi diye düşündüm. Sakinleştirmeye çalıştım. İkna olmadı. Beni tuttu soyguncu rolünü oynayan arkadaşa vermiyor. 'Git buradan' diyor. Sonra sakinleştirince o da bir durdu. Etrafına bakıp 'tamam' dedi" diye konuştu.Son yıllarda kadınların sokakta şiddete ve cinayete maruz kaldıklarını hatırlatan Şen, "Keşke bunları yaşamasak. Amcamız herkese örnek olsun. Sokaklarda kadınlara şiddet olayları yaşanmasın" dedi.'VATANDAŞIMIZIN ÇOK DUYARLI'

Senaryonun çekildiği kuyumcuda çalışan Uğur Topal (40) ise, "Kuzey Yıldızı dizisinin bir hırsızlık senaryosu vardı. Bu sahnenin çekimi esnasında set ekibine buradan bir vatandaş, olayın gerçek olduğunu zannederek müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada sempatik anlar yaşandı. Bu halkımızın hırsızlık ve kaçırılma konusunda ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Kaçırılma sahnesi ciddi bir sahneydi. Vatandaş da bunun etkisinde kalarak, orada hırsızlara müdahale etmeye çalıştı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


- Perşembeordu
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi
Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi

İsmail Demirci, Kadıoğlu, Vatandaş, Perşembe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçırılma sahnesini gerçek sandı; 'Kızı kaçırıyorlardı, müdahale ettim' dedi - Son Dakika

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