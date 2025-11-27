Kaçırılmış Gibi Davrandı, Fidye İstedi - Son Dakika
Kaçırılmış Gibi Davrandı, Fidye İstedi

Kaçırılmış Gibi Davrandı, Fidye İstedi
27.11.2025 16:51
Siirt'te İ.E., kaybolduğunu gösterip ailesinden fidye istedi, polis operasyonuyla yakalandı.

Siirt'te, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İ.E. (29) adlı erkek, kendisini kaçırılmış gibi gösterip mesaj gönderdiği ailesinden 8 cumhuriyet altını fidye istedi. Olay, polis operasyonuyla ortaya çıktı.

Siirt'te akılalmaz bir olay yaşandı. 25 Kasım'da, Kurtalan ilçesinde iddiaya göre, ilçe merkezinde yaşayan İ.E., evinden ayrılıp bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi, Kurtalan Emniyet Müdürlüğü'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

AİLEYE MESAJ GİTTİ

Aileye, bir süre sonra İ.E.'nin telefonundan, "Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin" mesajı geldi. Mesajda, altınların Yenidoğan Mahallesi'ndeki harabe eve bırakılması da istendi.

8 CUMHURİYET ALTINI İSTEDİ

Aile, durumu polise bildirdi. Mesajları ve hattı teknik incelemeye alan ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanından alınan imitasyon 8 cumhuriyet altınını aileye verdi.

FİDYE İSTEYEN KENDİSİ ÇIKTI

Aile, altınları belirtilen adrese bırakırken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Altınları almaya gelen şüpheli yakalandı. Şüphelinin İ.E. olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen İ.E.'nin ifadesinde, "Borçlarım vardı, mecbur kaldım" diyerek suçunu itiraf ettiği bildirildi. Şüpheli hakkında 'Suç uydurma' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçırılmış Gibi Davrandı, Fidye İstedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kaçırılmış Gibi Davrandı, Fidye İstedi - Son Dakika
