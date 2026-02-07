Kaçırma Vakasında 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Kaçırma Vakasında 14 Şüpheli Yakalandı

07.02.2026 14:21
Gebze'de kaçırılan K.T.'den 500 bin TL alındı, 14 şüpheli operasyonda yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde K.T.'yi kaçırıp darbederek senet imzalatıp ailesinden yaklaşık 500 bin TL aldıkları öne sürülen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze ilçesinde 23 Aralık 2025 günü K.T., bir grup tarafından kaçırıldı. Darbedilen ve senet imzalatılan K.T., 2 gün sonra fenalaşınca Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aldığı darbeler nedeniyle K.T.'nin sağ gözünü kaybetme riski oluştuğu ve ameliyat edildiği belirtildi. Hastanede 12 gün tedavi altında kalan K.T.'ye, şüphelilerden bazılarının gözcülük yaptığı, polise haber vermesinin engellendiği, tedavisinin ardından yeniden bir eve götürüldüğü ve ailesinden yaklaşık 500 bin TL para alındığı bildirildi. Ailenin ihbarı üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Polis tarafından Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Manisa ve Aksaray'da 3 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 'Nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit' suçlarından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçırma Vakasında 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Kaçırma Vakasında 14 Şüpheli Yakalandı
