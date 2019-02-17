Son Dakika Haberleri: Kaddafi Rejiminin Önemli İsimlerinden Durde Serbest Bırakıldı

Kaddafi Rejiminin Önemli İsimlerinden Durde Serbest Bırakıldı

19 dakika önce

Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi rejiminin önemli isimlerinden Dış İstihbarat Müdürü Ebu Zeyd Durde, 8 yıldır bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.

Kaddafi Rejiminin Önemli İsimlerinden Durde Serbest Bırakıldı, System.String[]
Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi rejiminin önemli isimlerinden Dış İstihbarat Müdürü Ebu Zeyd Durde, 8 yıldır bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, UMH'ye bağlı yetkililer, Durde'yi serbest bıraktı.

Durde'nin, devrimin 8. yıl dönümünde serbest bırakıldığı ve bu adımın, ulusal uzlaşının önemine vurgu çerçevesinde atıldığı belirtildi.

Tunus'ta yaşayan Kaddafi yönetiminin ismini açıklamak istemeyen bir yetkilisi ise Durde'nin, bazı düzenlemeler yapılana kadar geçici bir süre kalmak üzere bu sabah Tunus'a geldiğini söyledi.

Yetkili, Durde'nin koltuk değnekleri kullandığını, sağlık durumunun çok iyi olmadığını aktardı.

Durde, Kaddafi'nin 40 yıllık iktidarı sırasında birçok görevde bulundu. 1990-94 yıllarında Başbakanlık yapan Durde, birçok önemli makamdan sonra son olarak 2011 yılında Dış İstihbarat Müdürü görevindeydi. Durde, 2011'den bu yana ise Trablus'ta bir hapishanede tutuluyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Dünya
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