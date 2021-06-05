Kaddafi'nin uçağı bakım için İstanbul'da - Son Dakika

Kaddafi'nin uçağı bakım için İstanbul'da

İSTANBUL - Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin uçağı olarak bilinen Airbus A340 tipi Libya devlet uçağı bakım için İstanbul'a geldi.

Ülkesindeki ayaklanmalar sırasında 20 Ekim 2011'de öldürülen Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti. Normal bir yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında yeniden Libya'ya geri gönderilen uçak Libya'da istikrarın bir türlü sağlanamaması nedeniyle tekrar Fransa'ya gönderilmiş ve 2014'ten beride ülkenin güneyindeki Perpignan Havalimanı'nda bulunuyordu.

Libya devletine ait uçak, bakım ve onarım işleri için dün Fransa'dan İstanbul'a geldi. Dün akşam saat 21.16 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçağın, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan kamu hizmetinde kullanılmak üzere Libya'ya gönderileceği öğrenildi.