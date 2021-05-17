KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı - Son Dakika

KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı

17.05.2021 09:56
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu bağımlısı evlatlarının saldırısına uğrayan karı-koca, KADES programı sayesinde şiddetten kurtuldu.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı evlatlarının saldırısına uğrayan karı-koca, KADES programı sayesinde şiddetten kurtuldu. Aile şimdi bir an önce evlatlarının tedavi olup uyuşturucudan kurtulmasını istiyor.

İddiaya göre, Nurhan ve Metin D. (60) çiftinin büyük oğulları Doğuş (24) 2 sene önce uyuşturucu batağına düştü. Sürekli evdekilerle tartışan Doğuş, bir süre sonra anne ve babasını da uyuşturucu parası vermedikleri için darp etmeye başladı. Geçen ay para için babasının kafasına demir çubukla saldıran genç, evdeki camları da kırdı. Olay yerine gelen ekipler Doğuş D.'yi gözaltına alırken, ailenin cep telefonuna da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) programını kurdu.

Aile evlatlarından şikayetçi olup AMATEM'de tedavi olmasını talep ederken Doğuş D., tedavi olmayı kabul etmedi ve çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra yine uyuşturucu kullanmaya devam eden genç, geçtiğimiz hafta da yine uyuşturucu krizine girerek anne ve babasından para istedi. Aile evlatlarına para vermeyince bu sefer de Doğuş D., annesine saldırdı. Baba Metin D. ise oğluna karşı koyamayınca hemen cep telefonundan KADES uygulamasını açıp butona bastı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Doğuş D.'yi gözaltına aldı. 1 gün nezarethanede kalan genç, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tekrar serbest bırakıldı. Aile, şimdi kendilerine şiddet uygulayan evlatlarının bir an önce tedavi olmasını ve uyuşturucudan kurtulmasını istiyor.

"Uyuşturucuyu içiyorlar mı, satıyorlar mı belli değil"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Metin D., "Oğlumla devamlı kavga ediyoruz ve bizi darp ediyor. Para istiyor, uyuşturucu kullanıyor. Buraya gelen giden çok oluyor ve ne yaptıkları belli değil. Uyuşturucuyu içiyorlar mı, satıyorlar mı belli değil. Çok kişiyi de burada dövdük ama yine uslanmadı" diye konuştu.

Normalde kadınların eşlerinden şiddet gördüğünde kullandıkları KADES butonunu kendilerinin evlatları için kullandıklarını belirten Metin D., "Bize sürekli hakaret ediyor ve para istiyor. Para vermediğimiz zaman da her tarafı kırıyor, parçalıyor. Geçen gün de evde ne varsa kırdı. KADES butonuna basıp polisi çağırdık. Benim kafama da geçen ay demirle vurdu. Artık oğlumu tedavi ettireceğiz ya da cezaevine attıracağız. Gerçek bir tedavi yapılacaksa oğlumun tedavi olmasını istiyorum. Ancak 1-2 ay tedavi görüp bırakılacaksa o zaman da en iyisi cezaevi. Orada 3-4 yıl yatarsa kurtulur" ifadelerini kullandı.

Anne Nurhan D. ise oğlunun tedavi görmesini istedi. - ADANA

KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı
KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı

Uyuşturucu, Adana, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı - Son Dakika


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