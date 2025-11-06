Kadıköy Belediyesi Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
Kadıköy Belediyesi Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenliyor

06.11.2025 11:34
Kadıköy Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde söyleşi, sergi ve konser gibi çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında birçok özel programa ev sahipliği yapacak.

Kadıköy Belediyesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında gerçekleştirilecek anma programı kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde söyleşi, sergi ve konserden oluşan etkinlikler düzenleyecek.

Emekli tümgeneral ve yazar Naim Babüroğlu, "Türkiye'nin Kurtuluş Reçetesi: Kemalizm" başlıklı söyleşide Atatürk'ün askeri dehasını, siyasi öngörüsünü ve cumhuriyet ile laiklik anlayışını ele alacak. Babüroğlu, 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak söyleşide; Atatürk'ün liderlik vizyonunu ve stratejik öngörüsünü tarihsel örneklerle anlatacak. Söyleşi sonrası Babüroğlu, okurlar için kitaplarını da imzalayacak.

"7 Yıllık Saygı Duruşu" fotoğraf sergisi

Aynı gün açılacak "87 Yıllık Saygı Duruşu" başlıklı fotoğraf sergisi ise 10 Kasım 1938'den bugüne anma törenlerinden derlenen arşiv fotoğraflarını bir araya getirecek. Cumhuriyet gazetesi arşivi katkılarıyla hazırlanan sergi, 9-24 Kasım günleri arasında CKM 4. Kat Fuaye Alanı'nda ziyaret edilebilecek.

Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirilecek

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri, Atatürk'ü 10 Kasım'da özel bir konserle anacak. Bu kapsamda "10 Kasım Atatürk Korosu-Sahne Şeflerin Konseri", Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da saat 20.00'de müzikseverlerle buluşacak.

Koro şefliğini Serap Kuzey'in üstlendiği, sunuculuğunu Nedim Saatçioğlu'nun yapacağı konserde, gönüllü koroların şeflerinden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan özel bir repertuvar seslendirecek. Koroya, enstrüman çalan koro şefleri de sahnede eşlik edecek.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Kadıköy Belediyesi, etkinlikler, sanat, Son Dakika

