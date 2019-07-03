Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi
1 saat önce
Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
'de 4 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın havadan görüntülendi.
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Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlenirken, dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı.
Binada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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