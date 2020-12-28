Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum - Son Dakika

Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum

28.12.2020 01:20

Kadıköy'de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının, intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söylediği öğrenildi.

Olay Bostancı Mahallesi, Çağlar Sokak'ta bulunan 9 katlı bir apartmanın 9.katında 22. 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre dairesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Gül Acar isimli vatandaş intihar ederek can verdi. 9. Kattan aşağı atlayarak intihar eden yaşlı kadın otoparktaki aracın üstüne düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

EŞİNİN YANINA GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Gül Acar'ın intihar etmeden önce bir yakınını arayarak 2 yılı önce hayatını kaybeden eşi Ali Acar'ın yanına gideceğini söylediği belirtildi.

"KİMİSİ DÜŞTÜ DİYOR, KİMİSİ İNTİHAR DİYOR"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, "Biz buradan geçiyorduk. Polislerin ve ambulansın geldiğini duyduk. Kadının intihar ettiğini söylüyorlar. 80 yaşında bir bayan kimisi düştü diyor, kimisi intihar diyor" şeklinde konuştu.

Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum

Bostancı Mahallesi, İntihar, Kadıköy, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum - Son Dakika


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