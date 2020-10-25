Kadıköy'de ambulanstan sosyal mesafe anonsları yapıldı - Son Dakika

Kadıköy'de koronavirüse karşı ambulanstan maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları anons edildi.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün sağlık ekipleri hastalığa dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için ambulanstan, "Sayın Kadıköylüler, salgınla mücadele kapsamında sağlığımızı korumak için; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim." şeklinde anons yaptı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve farkındalık yaratmak için ambulansımızla anons yapıyoruz. Eğer maske takmazsak, mesafemizi korumazsak ve hijyen kurallarına uymazsak hasta olacağımızın işaretini burada ambulansımızla veriyoruz. Kadıköy'de ambulansımız dolaşmaya devam edecek. Çünkü biz değişik araçlarla, otobüsle, minibüsle, zabıta araçlarımızla normal megafonlardan maskemizi takmamızı, sosyal mesafemizi korumamızı sürekli olarak vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz."