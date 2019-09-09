Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Kadıköy'de cinayet

56 dakika önce

Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle milli kick boksçu Berke Ş. (21) gözaltına alındı.

Kadıköy'de cinayet, System.String[]

Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle milli kick boksçu Berke Ş. (21) gözaltına alındı.

Zanlı Berke Ş, dün gece Kadıköy'de motosikletli iki kişiyle kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla kavga etti. Olay yerinden kaçan motosikletli kişileri takip eden zanlı Berke Ş. Ömer Özdemir isimli kişiyi darbedip bıçakladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Cinayet sırasında elinden yaralanan zanlı Berke Ş. tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı.

Polis, olaya karıştığı iddiasıyla 2 kişiyi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde katil zanlısı kick boksçu Berke Ş'nin, Özdemir'i bıçaklayıp öldürdüğü anlar yer alıyor.

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı! Olay kameralara yansıdı
Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinin cinayet anındaki ses kayıtları ilk kez açıklandı Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:07:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]