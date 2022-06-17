Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daha sonra denizin dibine inen ceset, yapılan aramaların ardından dalgıçlarca sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de denizde ceset bulundu - Son Dakika

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