Kadıköy'de Dolandırıcılara Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kadıköy'de Dolandırıcılara Tutuklama

Kadıköy\'de Dolandırıcılara Tutuklama
28.01.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de emekli öğretmenden 117 bin 373 dolar dolandıran 4 kişi tutuklandı.

Kadıköy'de emekli öğretmeni 117 bin 373 dolar dolandıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kadıköy'de 21 Ocak'ta C.A. (86) isimli şahsın kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan kişilerce arandığı; şüphelilerin yönlendirmesiyle C.A.'nın ikametine gelen bir şahsa 117 bin 373 dolar parayı elden teslim ederek dolandırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli oldukları belirlenen E.A. (19), M.C.E. (20) ve Ö.K. (20) isimli şahıslar 25 Ocak günü Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalandı. Olayda aracı olduğu tespit edilen M.T. (22) ise aynı gün Esenler'de gözaltına alındı. Şüpheli M.T.'nin iş yerinde yapılan aramalarda; C.A.'ya ait olduğu değerlendirilen 61 bin 100 dolar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Dolandırıcılara Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:09:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Dolandırıcılara Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.