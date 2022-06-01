Kadıköy'de emniyet kemeri takmamaktan ceza yiyen taksici: "Yazmasan olmaz mı?"

Kadıköy'de denetimde ceza uygulanan taksici: "Polislerimiz iyi ki varlar"

İSTANBUL İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi.

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 5 taksi şoförüne toplamda 980 lira para cezası kesildi. Denetimde emniyet kemeri takmadığı belirlenen şoförler, polis ekipleri ile ilginç diyaloglar kurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde şoförlerin; kısa mesafe yolcu alıp almadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve taksimetre açıp açmadıkları denetlendi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 5 şoföre toplamda 980 lira para cezası kesildi.

Uygulamada emniyet kemeri takmadığı belirlenen ve cezai işlem uygulanan taksi şoförü Ahmet Oruç, "İyi ki varlar, iyi ki bizimleler. 7/24 bizim için görev yapıyorlar. Bazen kızılıyor bazen kırılıyor ama yapılan her şey bizim için olduğuna emin olun." dedi.