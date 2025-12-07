Kadıköy'de İstinad Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
Kadıköy'de İstinad Duvarı Yıkıldı

07.12.2025 14:17
Kadıköy'de aşırı yağış sonrası yıkılan istinat duvarı nedeniyle apartman sakinleri evlerini terk etti.

Kadıköy'de inşaat şantiyesi ile yanındaki apartman arasında bulunan istinat duvarı, aşırı yağışın ardından yıkıldı.

Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'taki inşaat alanında bulunan istinat duvarının, sağanağın etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu yıkılması üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Şantiye yanındaki binada oturanlar, tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.

Ekipler çökme yaşanan alanı kapatarak bina ve şantiye çevresinde önlem aldı.

Bölgede inceleme yapan ekiplerin binada herhangi bir hasar olmadığını tespit etmesinin ardından apartman sakinleri evlerine döndü.

Kaynak: AA

