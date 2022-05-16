KADIKÖY'DE KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika
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KADIKÖY'DE KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

16.05.2022 14:54

KADIKÖY'de kamyon park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

KADIKÖY'de kamyon park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FFC 138 plakalı kamyonunun sürücüsü Mehmet İhtiyar, park etmek istediği sırada kamyonun kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan kamyon daha sonra park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili konuşan otomobil sahiplerinden Burak Çelik, "Sabah her zamanki gibi cadde üzerine otomobilimi park edip işe gittim. Sonra polis memuru beni arayarak kamyonun freni patladığını, benim aracımla beraber üç araca vurduğunu söyledi. 50- 60 bin TL civarında hasarımız var" dedi.

KADIKÖY'DE KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ
KADIKÖY'DE KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ
KADIKÖY'DE KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ
KADIKÖY'DE KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ
KADIKÖY'DE KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika
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