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Köpeği silahla öldürüp balkondan attılar

36 dakika önce

Köpeği silahla öldürüp balkondan attılar Kadıköy'de köpeği silahla öldürüp balkondan atan caniler yakalandıİSTANBUL - Kadıköy'de bir köpeğin silahla vurarak balkondan aşağıya atıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kadıköy'de kan donduran olay...Köpeği silahla öldürüp balkondan attılar
Kadıköy'de köpeği silahla öldürüp balkondan atan caniler yakalandı
İSTANBUL - Kadıköy'de bir köpeğin silahla vurarak balkondan aşağıya atıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Binanın yakınında silahla öldürülen köpeğin cesedi bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiye çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulandı.
Olay Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde 16 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar bir evden silah sesi geldiği ve bir köpeğin balkondan atıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler ihbarın geldiği binanın karşısında ateşli silahla öldürülmüş köpeğin cesedini buldu. Evde yapılan incelemelerde balkonda kan izleri ve iki adet boş kovan bulundu. Yapılan çalışma sonrası ikamette bulunan A.I isimli şahıs yakalandı. Öte yandan ayrıca ikamet sahibi şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda aynı mahallede bir araçta şahsı gören polisler dur ihtarında bulundu. Ancak ikamet sahibi aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu ikamet sahibi S.Y.C ile B.A araçta yakalanarak gözaltına alındı. Balkonda yakalanan A.I isimli şahsın uyuşturucu ticaretinden, S.Y.C'nin evden hırsızlık, B.A'nın ise kasten yaralama gibi suç kayıtları olduğu anlaşıldı. Adliye sevk edilen şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Köpeği silahla öldürüp balkondan attılar
Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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