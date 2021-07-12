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Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi - Son Dakika

Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi

12.07.2021 19:02

Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi Şüpheli: "Alkolün etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum" Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı.

Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi

Şüpheli: "Alkolün etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum"

İSTANBUL - Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında ise, 'konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dans eden şüphelilerden biri, "Alkolün etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.

Kadıköy'de dün gece saat 00.50 sıralarında Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan şahısların müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler tepki toplamıştı.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Y.E.U., Ö.F.A. ile O.Y., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

2 şüpheliye ev hapsi

Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli O.Y. serbest bırakılırken, şüpheliler Ö.F.A. ve Y.E.U. hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan 'konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Müşteki şikayetçi olmadı

Öte yandan, şüphelilerin ve müştekinin emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Kilisenin yönetim kurulunda olan müşteki Karabet B. ifadesinde, olaydan bir vatandaş vasıtası ile bilgi sahibi olduğunu söyleyerek, "Bahse konu olayı videoda gördüm, kilisenin duvarına çıkan kişileri tanımam. Ben kilisenin yönetim kurulundayım, bu konu ile ilgili herhangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir" diyerek şikayetçi olmadığını söyledi.

Şüpheli Y.E.U., mahalleden arkadaşları O.C.Y. ve Ö.F.A. ile gezmek ve eğlenmek için Kadıköy'e gittiklerini, alkol aldıklarını anlatarak, "Saat 00.00'a doğru aşağı indik. O.C.Y. araçta müzik açtı, etraf kalabalıktı. Bizim açtığımız müzikten insanlar hoşlanmaya başladı. Arabanın arkasında bir bina vardı, kilise olduğunu biliyordum. Çünkü haç amblemi vardı. Az çok kilise olduğunu tahmin ettim. Daha sonra orada bulunan diğer tanımadığım insanlar birlikte kilisenin duvarına çıktım. Benim çıktığımı gören Ö.F.A da arkamdan geldi. Kalabalığı bir süre izledik. Burada dans etmeye oynamaya başladık. En fazla 5 dakika burada dans ettik. Başka insanlar da dans ediyordu. Daha sonra ekip aracı geldi, bizi uyardı. Yüksek sesle müzik dinlediğimizi söylediler. Biz de uyarıları dikkate alarak eve gittik" dedi.

"Atmosferi daha iyi yaşamak için duvara çıktım"

Sabah saatlerinde gözaltına alındığını söyleyen şüpheli, "Ben ne kiliseye ne de başka bir ibadethaneye zarar vermedim. Dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Olay sanki dalga geçmişiz gibi yansıtıldı. Kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum. Benim hiçbir sabıkam yoktur. Olay günü orta derece alkollüydüm. Kilisenin duvarına çıkma sebebim, kalabalığı daha iyi görebilmek, atmosferi daha iyi yaşamaktı" şeklinde konuştu.

"Alkolün etkisinden ne yaptığımı kestiremiyorum"

Diğer şüpheli Ö.F.A., alkol aldığını ve binanın kilise olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Olay günü alkollüydüm. Alkolün etkisinden ne yaptığımı kestiremiyordum ve yaptığım çoğu şeyi de hatırlamıyorum. Ben çıktığım duvarın kilise duvarı olduğunu bilmiyordum. Tamamen etrafı daha iyi izleyebilmek, müzik ve alkolün etkisi ile oradan insanlara daha iyi bakabilmek amacı ile çıktım. Kesinlikle bir art niyetim yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Kilise olduğunu bilmiyordum"

Şüphelilerden O.Y. ise, araç kullandığı için alkol almadığını belirterek, arabayı park ettiği yerin önünün kilise olduğunu bilmediğini, aracında müzik açtığını söyledi. Arkadaşlarının kilise duvarının üstüne çıktıklarını anlatan şüpheli, "Kadıköy'de sokak eğlencesi vardı etraf kalabalıktı. Ben sadece onların duvarın üzerine çıktığını gördüm. Duvarın üzerinde dans ediyorlardı ama başka insanlar da vardı onlarda dans ediyordu. Ben aracın yanından ayrılmadım" diye konuştu.

Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi
Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi
Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi
Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi

Kadıköy, Alkol, Müzik, Dans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de kilise duvarında dans eden 2 şüpheliye ev hapsi - Son Dakika


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