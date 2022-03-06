Kadıköy'de lüks otomobil park halindeki otomobillere çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de lüks otomobil park halindeki otomobillere çarptı

06.03.2022 21:05
Kadıköy'de lüks otomobil park halindeki otomobillere çarptı

- Kadıköy'de kontrolünü kaybeden lüks otomobil sürücüsü, park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.

- Kadıköy'de kontrolünü kaybeden lüks otomobil sürücüsü, park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Kazada park halinde bulunan otomobil içerisindeki bir kadın yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emel Bulvarı Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem Baha kontrolündeki 34 BAH 32 plakalı Bentley marka lüks otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü, lüks otomobiliyle park halinde bulunan 34 KP 1446 plakalı Opel marka ve 34 LL 7110 plakalı Mercedes marka otomobillere çarparak durabildi. Park halinde bulunan otomobil içerisindeki kadın çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadının ilk müdahalesi ambulansla olay yerinde yapıldıktan sonra Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan lüks otomobili çekmek için cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobillerin çekici ile olay yerinden götürülmesi sonrası temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

(Ömer Karaoğlu/İHA)

YORUMLAR
500
ZEYTİNBURNU'NDA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, 3 KİŞİ YARALANDI ZEYTİNBURNU'NDA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, 3 KİŞİ YARALANDI Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı Bursa'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı

Otomobil, Kadıköy, Bentley, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de lüks otomobil park halindeki otomobillere çarptı - Son Dakika


Son Dakika
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 21:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de lüks otomobil park halindeki otomobillere çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement