Kadıköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
45 dakika önce
KADIKÖY, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
KADIKÖY, D-100 Karayolu Acıbadem
mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu'nda Acıbadem Mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 03 RC 670 plakalı otomobil sürücüsü Serhat Şan(27) TEM Otoyolu
sapağını kaçırınca emniyet şeridinden geri geri ilerlemek istedi. Arkadan gelen Binnur Yavuz yönetimdeki 34 RK 0816 plakalı otomobil ger geri gelen otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri sürücü Serhat Şan'ın kullandığı otomobilin içerisine sıkışan Gülten Göktaş, Baran Arpa, Berfin Arpa'yı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Binnur Yavuz tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadıköy
istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobiller çekici yardımıya kaldırıldı. Polis
kaza ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:17 Kaynak: DHA
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